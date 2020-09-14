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Поддержим бастующих шахтеров

  • 14.09.2020, 10:06
  • 1,748
Поддержим бастующих шахтеров
ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Все неравнодушные могут прийти на суд к зданию Солигорского РОВД.

Как сообщает Telegram-канал "Беларусь бастует!", в здании Солигорского РОВД выездной суд над членами стачкома "Белараськалия" Романом Леончиком и Cергеем Черкасовым.

Члены стачкома заявили ходатайства об участии адвокатов.

"Всем неравнодушным большая просьба прийти к зданию Солигорского РОВД на улице Козлова, 64 и поддержать наших братьев-шахтеров.

Сила в Солидарности!" - пишет Telegram-канал.

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