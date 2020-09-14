закрыть
14 сентября 2020, понедельник, 10:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Австрийский канцлер заявил о второй волне коронавируса в стране

  • 14.09.2020, 10:17
  • 1,078
Австрийский канцлер заявил о второй волне коронавируса в стране
Себастьян Курц

Страна возвращает «масочный режим».

В Австрии началась вторая волна коронавируса. Слова канцлера Себастьяна Курца приводит ORF, пишет «Новая газета».

За последние дни число зафиксированных случаев COVID-19 в Австрии резко возросло.

«Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, вчера — уже более 850. Развитие [событий] особенно драматично в Вене, где регистрируется около 50 процентов всех новых случаев инфицирования в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в 1000 новых случаев заражения в день», — сказал Курц.

«Сейчас мы переживаем ни что иное, как начало второй волны», — отметил канцлер.

Он призвал местных жителей придерживаться ограничительных мер, связанных с пандемией. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер анонсировал их ужесточение.

С понедельника по всей стране будет обязательно ношение масок в большинстве общественных мест. В общепите это требование распространяется на обслуживающий персонал, граждане могут есть только в закрытых помещениях и за столиками.

В понедельник также состоится внеплановое заседание комиссии по борьбе с пандемией. Специалисты должны огласить новый список зон риска в стране после резкого скачка случаев заражения.

По данным университета Хопкинса, в Австрии зарегистрировано 33 159 случаев заражения COVID-19. 756 человек от инфекции скончались.

Ранее ряд стран уже объявили о начале второй волны коронавируса. Среди них — Израиль, Австралия, рост числа новых случаев также наблюдается в ряде европейских стран, в том числе в Испании, Франции и Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос