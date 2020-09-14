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Яркие и креативные плакаты белорусов на Марше Героев

  • 14.09.2020, 10:23
Яркие и креативные плакаты белорусов на Марше Героев

Фоторепортаж.

Вчера в Беларуси прошел Марш Героев, который собрал около 200 тысяч человек в Минске и десятки тысяч в других городах. Представляем вашему вниманию плакаты, с которыми белорусы вышли на Марш. Фото прислали читатели сайта Сharter97.org.

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