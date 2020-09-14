В Минске сегодня днем будет до +21°C
- 14.09.2020, 10:53
- 1,225
Прогноз погоды по Беларуси на день 14 сентября.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+23°C, по юго-западу +24..+26°C, пишет pogoda.by.
В Минске сегодня без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +19..+21°C, вечером +15..+17°C.