В Минске сегодня днем будет до +21°C 14.09.2020, 10:53

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Прогноз погоды по Беларуси на день 14 сентября.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+23°C, по юго-западу +24..+26°C, пишет pogoda.by.

В Минске сегодня без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +19..+21°C, вечером +15..+17°C.

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