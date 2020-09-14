Белорусы Франции потребовали немедленной отставки Лукашенко 14.09.2020, 11:09

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В Париже поддержали участников Марша Героев.

13 сентября в Париже прошла акция солидарности, организованная белорусами Франции. В митинге приняли участие около 150 человек, среди них — украинские и российские активисты, а также член французской социалистической партии Александр Глоговский, сообщили организаторы акции сайту Сharter97.org.

От имени партии Александр Глоговский заявил о непризнании выборов в Беларуси, а также призывают ОБСЕ и ООН ввести персональные санкции против Лукашенко и его режима.

Он также высказал свое глубокое уважение к мирному протесту белорусского народа, которая подает европейцам урок мужества в борьбе во имя тех фундаментальных ценностей, которые они полностью разделяют.

Прозвучали слова поддержки всем бастующим и всем пострадавшим, которыепродолжают выходить на улицы городов и защищать свои права.

Участники акции исполнили "Муры" и "Купалинку", а знаменитый белорусскоязычный француз Габриель прочел стихи Пимена Панченко.

Митингующие выдвинули требования: немедленный уход Лукашенко и призвали международное сообщество не иметь никаких отношений с узурпатором.

Через аудиосвязь перед протестующими выступили главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина и экс-директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Наталья Радина поблагодарила собравшихся и призвала продолжать акции солидарности. Также она призвала диаспору оказывать давление на правительства европейских стран, чтобы те ввели жесткие экономические санкции против режима Лукашенко.

Акция закончилось обращением актеров Купаловского театра, записанное во время Марша Героев для белорусской диаспоры Франции.

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