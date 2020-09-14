Сегодня непокоренный Купаловский театр празднует 100-летие 4 14.09.2020, 11:25

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Фото: «Наша Ніва»

В этом году актеры театра продемонстрировали настоящую силу солидарности.

Сто лет назад, 14 сентября 1920 года, спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы, пишет tut.by.

Для белорусской культуры Купаловский театр стал действительно легендарной площадкой. Именно в здании театра происходили события, которые определили жизнь Беларуси на долгий срок: там проходили судьбоносные съезды и заседания. Позднее в том же здании ставились легендарные белорусские спектакли — «Паўлінка», «Тутэйшыя», «Пінская шляхта» и другие. Актеры Стефания Станюта, Виктор Тарасов, Глеб Глебов, режиссеры Евстигней Мирович, Лев Литвинов, Валерий Раевский и десятки других выдающихся белорусов оставили свой глубокий след в истории театра и отечественной культуры.

Актеры театра Янки Купалы поддержали протестующих против режима Лукашенко и объявили забастовку. 26 августа в знак протеста уволились 58 актеров и сотрудников театра. Среди уволившихся — народные артисты Беларуси. Позже из театра ушел знаменитый актер Виктор Манаев. Теперь в труппе театра осталось 15 человек. Актеры театра продолжают участвовать в акциях солидарности и протеста.

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