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«Когда с них снимают маску, они реагируют как в сказке, будто вторую кожу содрали»

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  • 14.09.2020, 11:34
  • 7,970
«Когда с них снимают маску, они реагируют как в сказке, будто вторую кожу содрали»

Эмоциональное письмо участника воскресных Маршей.

- Я очень рад участвовать в наших замечательных Маршах свободы, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Но одна вещь меня очень огорчает: мы разбегаемся как стаи птиц от коршуна. Я не хочу никого обидеть. Мне тоже страшно и то, что люди все равно мужественно выходят – это дорогого стоит.

Нас большинство, большинство во стократ. Так зачем же мы разбегаемся? Вот идет колона, численностью никак не меньше тысячи, подъезжают бусики – все врассыпную, и они хватают по одному. Даже если какая-то группка, человек 20 берется в сцепку, у них возникают огромные трудности. В этом моя мысль.

Не разбегаться.

Да, страшно, мы не подготовлены, но это единственное, чем мы можем противостоять. Когда даже триста человек встанет в плотную группу – им не подойти. При этом я не призываю драться. Но, когда они начнут дергать людей из такого кольца, кто-то может сбоку снять маску – они как в сказке реагируют, как будто вторую кожу сняли. Просто ухватиться за того, кого тянут – таких примеров уже множество.

Давайте попробуем не разбегаться, а наоборот – плотнее прижиматься друг к другу. Эффект будет! У нас появится другое настроение.

Давайте становиться сильнее и солидарнее. Партизаны не убегают.

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