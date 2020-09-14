закрыть
14 сентября 2020, понедельник, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Марш Героев в Гомеле: яркий фоторепортаж

1
  • 14.09.2020, 11:52
  • 4,157
Марш Героев в Гомеле: яркий фоторепортаж

Не забудем, не простим!

В воскресенье, 13 сентября, в Гомеле состоялась мирная акция. Прошло чуть больше месяца со дня выборов, когда белорусы впервые вышли на улицы своих городов, чтобы бороться с фальсификацией и защитить свой голос, пишет сайт gomel.today.

На воскресной акции вспомнили о погибших. Гомельчане несли плакаты с их именами — Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Александр Вихор, Никита Кравцов, Артем Паруков, Константин Шишмаков, Александр Будницкий.

Марш героев стартовал в два часа дня от универмага «Гомель». Если в первые минуты акции колонна насчитывала пару сотен человек, то через час счет шел на тысячи. Гомельчане присоединялись на каждом перекрестке, скандировали «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь».

Вчера, как и на прошлой неделе, на акцию принесли огромный флаг. Говорят, на этот раз он приехал из Речицы, потому что 6 сентября милиционеры отобрали у горожан полотно.

Колонна двигалась по маршруту Универмаг «Гомель» — Советская — Драмтеатр — проспект Ленина — Вокзал — проспект Победы — Советская — Универмаг «Гомель». На всем пути мирно протестующих поддерживали автомобилисты и мотоциклисты. К слову, мотоциклистов ближе к вечеру задержали на проспекте Победы, оставив их мотоциклы валяться на дороге.

Волонтеры подготовили для гомельчан воду и конфеты. Не раз за день они возникали перед колонной, тем самым не только демонстрирую свою поддержку, но и спасая от жажды.

Примерно к 15.30 мирно протестующие дошли до облисполкома. Никто из участников акции даже не удивился, что здание вновь охраняет ОМОН. Гомельчане приветствовали их лозунгами «Сколько стоит ваша совесть», «Позор» и «Мы здесь власть».

Были и другие плакаты, на которых «Саше» советовали «улетать навсегда», вспомнили «самую главную флейтистку», требовали дать «свободу пандам» и заявляли «Мы — один народ».

Примерно в 16.20 колонна дошла до Вокзала и... удивилась — памятник милиции охраняли сотрудники правоохранительных органов. Напомним, неделю назад горожане надели на скульптуру бело-красно-белый флаг. Парня после этого, кстати, нашли и оштрафовали.

Через 20 минут участники мирной акции свернули на проспект Победы, где их вновь поддерживали из окон, а проезжающие мимо машины сигналили.

В 17.20 колонна вернулась на начальную точку — к универмагу «Гомель». Словами «Хватит бояться — пора объединяться» и «Хватит бить людей» гомельчане завершили акцию. Примерно в 17.40 участники начали расходиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос