Марш Героев в Гомеле: яркий фоторепортаж 1 14.09.2020, 11:52

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Не забудем, не простим!

В воскресенье, 13 сентября, в Гомеле состоялась мирная акция. Прошло чуть больше месяца со дня выборов, когда белорусы впервые вышли на улицы своих городов, чтобы бороться с фальсификацией и защитить свой голос, пишет сайт gomel.today.

На воскресной акции вспомнили о погибших. Гомельчане несли плакаты с их именами — Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Александр Вихор, Никита Кравцов, Артем Паруков, Константин Шишмаков, Александр Будницкий.

Марш героев стартовал в два часа дня от универмага «Гомель». Если в первые минуты акции колонна насчитывала пару сотен человек, то через час счет шел на тысячи. Гомельчане присоединялись на каждом перекрестке, скандировали «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь».

Вчера, как и на прошлой неделе, на акцию принесли огромный флаг. Говорят, на этот раз он приехал из Речицы, потому что 6 сентября милиционеры отобрали у горожан полотно.

Колонна двигалась по маршруту Универмаг «Гомель» — Советская — Драмтеатр — проспект Ленина — Вокзал — проспект Победы — Советская — Универмаг «Гомель». На всем пути мирно протестующих поддерживали автомобилисты и мотоциклисты. К слову, мотоциклистов ближе к вечеру задержали на проспекте Победы, оставив их мотоциклы валяться на дороге.

Волонтеры подготовили для гомельчан воду и конфеты. Не раз за день они возникали перед колонной, тем самым не только демонстрирую свою поддержку, но и спасая от жажды.

Примерно к 15.30 мирно протестующие дошли до облисполкома. Никто из участников акции даже не удивился, что здание вновь охраняет ОМОН. Гомельчане приветствовали их лозунгами «Сколько стоит ваша совесть», «Позор» и «Мы здесь власть».

Были и другие плакаты, на которых «Саше» советовали «улетать навсегда», вспомнили «самую главную флейтистку», требовали дать «свободу пандам» и заявляли «Мы — один народ».

Примерно в 16.20 колонна дошла до Вокзала и... удивилась — памятник милиции охраняли сотрудники правоохранительных органов. Напомним, неделю назад горожане надели на скульптуру бело-красно-белый флаг. Парня после этого, кстати, нашли и оштрафовали.

Через 20 минут участники мирной акции свернули на проспект Победы, где их вновь поддерживали из окон, а проезжающие мимо машины сигналили.

В 17.20 колонна вернулась на начальную точку — к универмагу «Гомель». Словами «Хватит бояться — пора объединяться» и «Хватит бить людей» гомельчане завершили акцию. Примерно в 17.40 участники начали расходиться.

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