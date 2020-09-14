Telegram-каналы: 16 cентября — никто не работает, поддерживаем бастующих 1 14.09.2020, 12:01

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Давайте покажем власти, кто здесь власть!

Белорусские независимые Telegram-каналы объявили 16 сентября днем солидарности с бастующими рабочими. Публикуем обращение к белорусам.

- Испуганные власти пытаются оттянуть неизбежное — свой уход. Именно поэтому они трусливо нападают на демонстрантов, задерживают лидеров рабочего движения, устраивают провокации на мирных шествиях. Они не понимают одну важную вещь: нас миллионы! И мы не будем молча смотреть на происходящее.

🏭 Первые дни протестов показали, что одним из самых эффективных рычагов давления на государство является забастовка. Как только встали основные заводы — людей перестали бить, а к рабочим на разговор вышли министры.

Сейчас мы общаемся с рабочими заводов и предприятий Беларуси и знаем о происходящем изнутри. На Беларуськалии 25 сотрудников не пускают на работу, двое уволены, четверо заключены под стражу. На ММЗ арестованы четверо, ещё двое ожидают суда. Многочисленные репрессии развёрнуты против рабочих МТЗ, БМЗ, МЭТЗ и других предприятий.

Мы видим, что власть боится рабочих. Мы знаем, что бастующим нужна поддержка.

🔥 Поэтому объявляем следующий день солидарности — 16 сентября. Мы призываем всех проявить солидарность и не выходить на работу под любым предлогом.

👉 Если вы собственник бизнеса (кафе, магазин, сфера услуг, предприятие) — не работайте 16 сентября.

👉 Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Поговорите с начальством и не выходите на работу.

👉 Если вы студент — не идите в университет. Если школьник - пропустите занятия в школе, останьтесь дома.

👉 Если вы работаете на заводе — присоединяйтесь к бастующим. Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами, саботируйте рабочий процесс.

Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия. Давайте объединимся, чтобы отстоять наши законные требования:

👉 Освобождение политзаключенных

👉 Отставка Лукашенко

Давайте покажем власти, кто здесь власть!

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