Швейцария вернет Узбекистану $131 миллион из активов Гульнары Каримовой 14.09.2020, 12:19

Деньги будут направлены на улучшение уровня жизни населения страны.

Швейцария и Узбекистан договорились о возвращении Ташкенту 131 млн долларов из активов старшей дочери покойного узбекского президента Гульнары Каримовой, которые с 2012 года находятся в швейцарских банках. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Федерального совета Швейцарии 11 сентября, сообщает "Немецкая волна".

Как следует из документа, стороны подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану средств, которые уже конфискованы в рамках уголовного производства против дочери Ислама Каримова и которые, несомненно, еще будут конфискованы в рамках еще не завершенных уголовных дел в отношении дочери бывшего узбекского президента.

800 миллионов франков

Речь идет об общей сумме в размере почти 800 млн швейцарских франков, которые были заморожены прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году. Около 131 млн долларов из этой суммы было конфисковано в 2019 году. Эти деньги теперь подлежат возвращению Узбекистану в соответствии с подписанным рамочным соглашением.

Из документа следует, что деньги будут возвращены Узбекистану при выполнении ряда условий. Так, прописано, что деньги должны быть направлены на улучшение уровня жизни населения Узбекистана и использованы прозрачно с потенциальным привлечением неправительственных организаций. В тексте документа сказано, что средства предназначены, в частности, для реализации проектов устойчивого развития в соответствии с программой ООН Agenda 2030 и стратегией развития, разработанной самим Узбекистаном.

Длительное тюремное заключение

В марте текущего года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была признана виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По заключению американского Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки и занимался вымогательством".

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