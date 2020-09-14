Как детей защищают от коронавируса в разных странах? 14.09.2020, 12:37

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Рассказы родителей.

Ссылаясь на угрозу коронавируса, белорусских родителей перестали пускать в некоторые школы, пишет сайт rebenok.by. Кроме того, Минздрав рекомендовал измерять на входе температуру, по возможности закрепить за каждым классом кабинет, рассадить учеников в столовой, ограничить массовые мероприятия, в том числе родительские собрания.

Достаточно ли таких мер безопасности? Вот как, например, борются с коронавирусом во Франции, Германии, Испании и Израиле.

Анна, Франция, Дей-ла-Барр: «В школу нужно носить две маски и герметичный пакетик»

В государственной средней школе дела обстоят так: учителя и ученики должны быть постоянно в масках. Причем нужно иметь две. Одну — на утро, другую — на вторую половину дня. Ответственность за наличие защиты — на совести родителей. Говорят, что выдадут государственные, но пока неизвестно, когда и где. Кстати, маски должны храниться в герметичном пакетике — это тоже проверяют.

После каждого урока классы проветривают. Лестницы здания работают только в одном направлении, чтобы избежать встречного движения при смене кабинетов. На физкультуре отменены все контактные виды спорта, но бассейн работает с лимитом в 7 учеников на дорожке одновременно. А также много занятий на улице, маски во время этих уроков можно снимать — и изолировать в тот самый герметичный пакет.

Обед в столовой разделили на 2 потока, чтобы было меньше учащихся в помещении одновременно. Лотки с приборами и хлебом убрали, выдают индивидуальные пакеты.

Еще школьникам обязательно нужно иметь при себе санитайзер, и при входе утром им обязательно всем орошают ладони, без этого в школу не войти. Родителям и в обычном режиме на территорию школы не зайти, это общее правило везде. Только если назначить встречу заранее по определенному вопросу — так что тут ничего не изменилось.

Serge, Дания, Копенгаген: «Вместо еды в столовой теперь выдаются ланчбоксы»

В нашей школе приняты большинство стандартных мер: родителей не допускают на территорию, у всех классов разное время начала занятий, на переменах проходит обработка поверхностей антисептиком, проветривают кабинеты. Вместо еды в столовой теперь выдаются ланчбоксы. Дети едят в своих классах. Ученики с кашлем или любыми симптомами простуды не допускаются до занятий. День выздоровления считается так: день отсутствия симптомов плюс два дня.

Уроки тоже проходят довольно интересно. Первая часть класса занимается с преподавателем, вторая в соседней аудитории смотрит видеотрансляцию из первого. Через час меняются.

Елена, Германия, Гессен: «Попросили установить официальное приложение, отслеживающее контакты»

Наши дети ходят в среднюю и старшую школу в небольшом университетском городке. На входе в школу стоят санитайзеры, там же измеряют температуру. Маски положено носить везде, в том числе и в школьном дворе. За партой можно находиться без них, как и во времена до пандемии. Если забыл маску дома, можно купить в секретариате. В некоторых городах, если заболеваемость составляет 50 случаев в неделю на 100 000 человек, то нужно оставаться в маске и во время урока.

Классы теоретически не должны перемешиваться, но на практике дела обстоят иначе: ребята иногда встречают учеников из параллели. Физкультура есть, хора нет, как и духового оркестра. Они, по-видимому, надолго под вопросом. Маленький школьный джаз-бенд репетирует на улице. В столовой не выдают приборов, надо носить с собой. Каждый класс имеет определенное и строго соблюдаемое время обеда.

Всех учеников и учителей попросили установить официальное одобренное государством приложение, которое по bluetooth отслеживает контакты. Но это просьба, а не требование.

В школу нельзя приходить с симптомами ОРВИ: повышенная температура, кашель, потеря вкуса и обоняния. С насморком можно, про это была специально разосланная инфографика. Вообще, обе школы прислали очень подробные «концепции гигиены» со всеми правилами. В новостях эпизодически рассказывают про посаженные на карантин отдельные классы, у нас в округе пока такого не было. Родительское собрание на следующей неделе будет в зуме.

Елена, Испания, Барселона: «На самом деле все ждут карантина»

Мой ребенок учится в частной британской школе в Барселоне. У нас в Каталонии обязательно ношение масок всегда, когда оказываешься на улице. Снимать их можно только, например, в ресторане. За отсутствие маски могут быть очень большие штрафы. Это касается любых публичных пространств, в том числе и школ. Поэтому дети старше 6 лет в нашей школе, выходя в общие коридоры, должны носить маску. Учителя носят маски всегда.

В британской школе такая система, что практически нет перемен. Уроки организованы блоками, и между уроками дается 3–4 минуты, чтобы перейти из класса в класс. Есть одна большая перемена в районе 11, потом часовой ланч и еще одна большая перемена. При этом в течение дня может быть 8–9 уроков. Сейчас эту систему полностью пересмотрели, потому что она создавала огромную толпу детей на обеде. Теперь ланч растянули на три часа. Все едят в разное время.

В школе больше нет звонков. Каждый класс учится по своему расписанию. Все начинают в одно время, но у всех разная продолжительность уроков и переходов между ними. И уроки сократили до 50 минут, для того чтобы можно было помыть парты перед следующим классом и не увеличивать продолжительность дня.

Раньше в нашей школе была священная корова — утренняя регистрация, до 08:55 дети должны были отметиться, что пришли в школу. Теперь это отменили, потому что был большой наплыв детей в одно время.

На самом деле все ждут карантина. Моя коллега, у которой дети идут в каталонскую школу, говорит, что учеба продлится максимум месяц и потом нас снова закроют.

Лена, Израиль, Герцлия: «Школьники ходят в школу только половину недели, остальное время учатся онлайн»

1 сентября почти все дети в Израиле пошли в школу. Исключение составили дети из городов так называемого красного списка — в него входят около 30 городов с наибольшим количеством инфицированных.

У меня двое детей — трехлетняя Алина и шестилетний Арни. Младшая впервые пошла в детский сад, а старший — в школу. Для детей такого возраста в Израиле нет сильных ограничений. Они не носят маски. Здесь их нужно надевать в обязательном порядке только с 7 лет. Старшеклассники занимаются половину недели в школе и вторую половину — дистанционно. Каждый день родители должны утром мерить температуру и писать записку по определенной форме, что ребенок здоров.

Планировалось, что такие заявления нужно будет писать в цифровом формате на специально созданном для этой цели портале, где, кроме собственно подписи, можно также посмотреть, кто из родителей заполнил форму. Но пока этот портал не у всех работает — в школе нам выдали бланки бумажных заявлений, которые нужно распечатывать, заполнять и подписывать. Также одним из основных правил в школах является соблюдение дистанции.

Кстати, школы в Израиле разделены по возрастам. Арни учится в начальной школе, куда ходят дети до 12 лет. При этом в самой школе создаются условия для ограничения контактов.

Дети учатся в так называемых капсулах — постоянно контактируют только с определенной группой. Кроме того, разделено место входа и выхода — 1-е и 2-е классы заходят в главный вход, а, остальные, 3 и 6-е — через вход с другой стороны (через детский сад, который закрыт на ремонт.

Также есть разграничение по времени: для нас выделены 10-минутные слоты до и после занятий. Чтобы минимизировать одновременное количество детей в школах, начиная с 5-го класса (с этого возраста дети могут сами оставаться дома) школьники ходят в школу только половину недели, а другую половину учатся онлайн.

Родителям вход во двор и в здание школы запрещен. Исключение составил самый первый день — 1 сентября можно было зайти во двор и проводить детей до дверей школы. Но в тот день даже 1-й класс был разделен на 3 части и вход был разрешен только одному родителю из семьи. Таким образом, одновременно во дворе школы находилось всего около 20 человек.

В детском саду аналогичная ситуация. В первый день, когда обычно проходит адаптация, родители могли зайти в группу только на 5–10 минут, а затем сидели во дворике. На время адаптации дети приходят в садик всего на полтора часа.

Еще одна антикоронавирусная мера — это сокращение времени занятий. Правда, мне не очень понятно, как это может влиять на безопасность, особенно учитывая тот факт, что после занятий многие дети остаются на продленку.

Пока не очень понятно, насколько все эти меры и ограничения будут эффективными. С одной стороны, правила вроде как соблюдаются, но с другой — не очень. Например, идея с капсулами теряет смысл, так как разные группы объединяются на время продленки. Кроме того, в Израиле дети посещают очень много кружков — и в этих кружках они контактируют с детьми из других классов и даже из других школ. Ну, и родители, провожая детей, толпятся и не соблюдают необходимую дистанцию.

Уже сейчас в стране говорят о второй волне эпидемии. В городах из «красного списка» планируется введение новых карантинных ограничений, буквально на днях создан «оранжевый список» из еще 34 городов, в которых зафиксированы вспышки заражений, и в любой момент они могут стать «красными» с введением соответствующих ограничений.

Позже стало известно, что правительство Израиля расширило список «красных» городов до 40. Во всех этих городах были закрыты детские сады и школы, введен комендантский час с 19:00 до 05:00 следующего дня, а также вне зависимости от времени суток запрещены массовые собрания более 10 человек в закрытом помещении и более 20 на открытых пространствах.

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