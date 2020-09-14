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Дошли до Дроздов

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  • Валерий Карбалевич
  • 14.09.2020, 12:42
  • 13,141
Дошли до Дроздов
Валерий Карбалевич

Вчера в ходе протестного марша произошла одна важная вещь.

Часть демонстрантов, несмотря на жестокое противодействие силовиков, разными обходными путями дошла до Дроздов. Возле дома Лидии Ермошиной они оставили «подарки». Все силы и средства силовых структур были стянуты к Дворцу Независимости, где обосновался Лукашенко. То есть себя защитить он еще в состоянии. А вот высших чиновников, обеспечивающих ему власть, уже нет. Ведь не хватает сил. Хотя мобилизованы все силовые структуры, даже армия. И это должно стать важным уроком для правящей элиты. Война с народом – неблагодарное дело.

Валерий Карбалевич, «Фейсбук»

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