«Наши национальные символы - это то, вокруг чего объединяются люди» 1 14.09.2020, 13:27

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Дмитрий Янкович

Бывший школьный учитель честно рассказал, почему решил выйти на Площадь.

Дмитрий Янкович - коренной брестчанин, сегодня - индивидуальный предприниматель, до создания ИП проработал 13 лет в средней школе №9 инструктором по плаванию, пишет «Вечерний Брест». Был задержан 23 августа после мирной акции с бело-красно-белым флагом. В Ленинском РОВД флаг как вещественное доказательство вины Дмитрия Янковича измерили - оказалось, длина полотнища составила 120 метров. На вес - примерно 30-35 килограммов.

Вот его история:

- 23 августа я шел на площадь, чтобы встретиться с представителями власти. Никто не дождался ответа, люди пошли мирным маршем. По проспекту Машерова нес этот флаг, и когда его начали собирать, оказалось: его некому забрать - «хозяина» нет. Я проявил инициативу и предложил свои услуги. Положил в машину, чуть проехал, около ЦУМа меня остановил инспектор ГАИ. Долго вел со мной беседу, как оказалось, чтобы ко мне успели подъехать сотрудники ОМОН. Они прибыли на бусах без номерных знаков, досматривали автомобиль, задавали мне вопросы, я отвечал. Никаких агрессивных действий с их стороны не было. После непродолжительного разговора и осмотра машины за руль моего автомобиля сел сотрудник ОМОН, сзади 2 сотрудника, я сел впереди на пассажирское место. И в сопровождении двух бусов проехали в Ленинский РОВД. Там я дал показания, и меня оставили на сутки в ИВС.

В общем-то в Ленинском РОВД не было никаких агрессивных или неуважительных действий, все было корректно. Представитель ОМОНа подошел и спросил, есть ли у меня претензии по задержанию. У меня претензий не было - все корректно. Меня допросили, сутки я провел в ИВС, в понедельник ближе к вечеру привезли в суд. Но у меня был заявлен адвокат, который в это время находился на заседании, поэтому судья перенес суд на 27 августа.

На суд пришли поддержать меня столько людей, что из маленького зала заседание перенесли в более просторный зал. Были свидетели со стороны РОВД. Одни из них пояснял, какой длины, ширины, как они говорили, была «ткань», слово «флаг» они не произносили.

Когда судья оглашал решение суда, тоже говорил «ткань», и только в заключении назвал «ткань» флагом. Флаг мне не отдадут, заявлено, что он будет храниться с материалами дела. Решение суда - 15 базовых величин штрафа. Я смотрю на это решение философски.

Почему я оказался среди тех, кто вышел на площадь? Думаю, это зрело глубоко во мне, еще со времен школы - меня учили правильные учителя. Так как я учился в средней школе в период с 1991 по 1995 год, флаг, с которым я вышел, был тогда национальным флагом моей страны. Учился по учебникам истории Беларуси, которые были оформлены в стилистике бело-красно-белого флага. История Беларуси была написана учеными Национальной академии наук. Писали и про герб, и про флаг. Всю информацию об этой атрибутике я получил из школьных учебников.

Потом был университет, факультет физического воспитания, и там тоже были «правильные» преподаватели. Нам объясняли, что это за флаг, почему он возник у нас в 1991 году, что значит появление именно бело-красно-белого флага. Воспитывался на произведениях Василя Быкова и до сих пор считаю его совестью нашего народа.

Я никогда не состоял ни в каких партиях, ни в каких политических движениях. Это лично мои убеждения, что это наш национальный флаг, герб, наша исконная родная «матчына мова» - белорусский язык, я свободно говорю по-белорусски. Сдавая экзамены в школе и институте, выбирал белорусский язык.

Несколько лет назад я стал сочувствовать борцам против строительства аккумуляторного завода. Считаю, что подобные предприятия не могут быть в черте города, располагаться вблизи жилых массивов. Когда вник в суть вопроса, стал в меру своих возможностей поддерживать этих людей, которые до сих пор борются за то, чтобы мы жили в чистом городе. Так как оксид свинца, который должен выделяться при работе этого предприятия, в принципе не очищается никакими фильтрами, и запуск этого завода будет экологической катастрофой для нашего региона. В этом движении против строительства аккумуляторного завода участвуют очень умные и профессиональные люди. Кроме активистов свою подпись за закрытие завода в Бресте подставили 40 тысяч брестчан, которые вникли в проблему и понимают опасность этого предприятия.

По мере протестного движения, которое шло против завода, люди стали понимать, что бумагами или «письменными» взываниями к власти проблему не решить. На любое заявление приходят отписки. Эти люди поняли: только объединившись в гражданское общество, можно отстаивать свои интересы. И финалом всего стало обещание Лукашенко провести референдум по вопросу запуска аккумуляторного завода. Но референдум - после выборов. В итоге... - мы поняли, если ничего не изменится, то завод будет работать. То есть либо перемены, и завод не будет работать, либо он будет работать при любых обстоятельствах.

Изменения в обществе я почувствовал, когда увидел 15 августа колонну, которая шла по Бресту мирным маршем, и там были тысячи людей. К ним присоединялись брестчане по ходу движения. Я видел как их встречали... Это жители города, автомобилисты, прохожие. Каждый выражал свою солидарность. Кто-то поддерживал из окон. На следующий день, в воскресенье, наверное, на площадь вышел весь город. Кто смог прийти - тысячи людей. Прошли по городу, с флагом, потом люди вернулись, и я увидел, что у нас просыпается нация, национальное самосознание. В том числе людей объединили наши исторические национальные символы.

Люди стали друг другу помогать. Как это выражается? Идет колонна по жаре: привозят попить, приносят поесть, убирают мусор. Около ЦУМа появилась цепь солидарности - вышли женщины, девушки. Они вышли после жестких задержаний, когда много людей пропало без вести, не знали, кто где находится. Вот женщины не побоялись, вышли, встали в цепь солидарности. За ними наблюдали отряды ОМОН, и женщинам было очень страшно. Но наши граждане, я могу их называть гражданами, приносили и воду, и еду, все, что может понадобиться для того, чтобы стоять на этой жаре.

Даже когда несли флаг, отовсюду поступала помощь. Этот флаг сшили наши горожане. К сожалению, я не знаком с теми, кто его пошил, хотя был бы рад знакомству с ними. Для меня было честью его нести. Наши исторические национальные символы - это то, вокруг чего объединяются неравнодушные люди. И это уже гражданское общество, начало демократических процессов. Как говорил Калиновский: «Не народ для власти, а власть для народа». И только в таком случае у нас может быть лучшее будущее.

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