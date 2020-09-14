В Гомеле ОМОН сильно повредил ногу 22-летней медсестре 9 14.09.2020, 13:41

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Фото: «Радыё Свабода»

Теперь она вынуждена передвигаться на костылях.

В Гомеле 13 сентября после Марша Героев задержали 27 человек, в том числе трех байкеров и их пассажиров. 22-летняя медсестра, которая была пассажиром, получила тяжелую травму ноги, передает «Радыё Свабода».

«Нас схватили ОМОНовцы и жестко тянули в микроавтобус «синий автобус». Меня толкали и повредили ногу. При задержании одного из моих друзей били. Из Центрального РОВД меня забрали на «скорой», поставили диагноз: растяжение связок. Теперь хожу на костылях», - сказала Анна Астафьева.

Она написала заявление на ОМОН. Ночью 13 сентября Анну уже опрашивали в Следственном комитете.

Фото: «Радыё Свабода»

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