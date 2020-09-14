Западные ученые заподозрили обман в российских испытаниях вакцины от коронавируса 7 14.09.2020, 13:57

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Фото: ТАСС

В российских данных об исследовании вакцины имеется удивительно много повторов.

"В российских данных об исследовании вакцины имеется удивительно много повторов. Ученые предупреждают о возможной манипуляции, Россия ее отрицает", - пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод — inopressa.ru).

"В то время как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил в пятницу о продаже еще 50 млн доз своей вакцины "Спутник V", в ее эффективности и безопасности появляются серьезные сомнения, - отмечает журналист Матиас Брюггманн. - В письме, направленном в медицинский журнал The Lancet, группа уважаемых ученых из нескольких стран высказала подозрение в манипуляции данными".

"В своем письме они обращают внимание на грубые несоответствия: они высказывают сомнения относительно идентичного количества антител у некоторых из немногих участников исследования, которые добровольно были привиты экспериментальной вакциной "Спутник V" на ранней стадии исследования".

"Ученые под руководством профессора Энрико Буччи из американского Университета Темпл опубликовали открытое письмо на итальянском сайте Cattivi Scienziati, который специализируется на разоблачении псевдонаучных исследований. На сегодняшний день письмо было подписано 19 учеными, работающими в ведущих университетах Италии, Франции, Германии, США и Японии. По словам Буччи, также и другие исследователи попросили внести их имена в список подписавших".

"По словам ученых, в российских данных есть целый ряд необъяснимых и очевидных повторов. (...) Россия тестировала 6 разных версий вакцины на 76 пациентах. И хотя тестировались абсолютно разные вещи, цифры одинаковы. "Очень маловероятно наблюдать такое большое число дублирующих данных", - сказал Буччи. "Это как если бы вы бросили кости и несколько раз получили одну и ту же комбинацию цифр - это очень маловероятно", - добавил он".

"Это мнение разделяют и другие, - передает издание. - "Данные выглядят так, будто они были обработаны фотошопом. Они слишком похожи и, со статистической точки зрения, слишком маловероятны", - сказал Андреа Коссарицца, профессор патологии и иммунологии в Университете Модены и один из подписавших письмо. По его словам, одинаковые числа - это "очень странное" явление в экспериментах на разных группах людей. В опубликованных результатах исследований других вакцин, которые в настоящий момент проходят испытания, не наблюдается такого дублирования, сказал Буччи, сославшись на американские и китайские вакцины от коронавируса".

"(...) "Мы передали письмо напрямую авторам исследования и попросили их принять участие в научной дискуссии", - сказал представитель The Lancet.

"Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи и РФПИ заявили, что данные не подвергались манипуляции. Разработка вакцины финансируется государственным фондом. Он надеется, что благодаря продаже эффективной вакцины ему удастся заполучить до трети мирового рынка, оцениваемого в 75 млрд долларов", - указывает Handelsblatt.

"В Facebook открытое письмо в адрес научного журнала вызвало интенсивную дискуссию - в том числе и в самой России. "Я разделяю основную озабоченность авторов письма", - отметил российский микробиолог Виктор Татарский. По его словам, данные по определенным контрольным группам "выглядят слишком похожими, и есть высокая вероятность, что такие данные возникли неслучайно". Однако, указал Татарский, ввиду небольшого числа участников такое нельзя исключать полностью. Именно поэтому критике подвергалось то, что перед регистрацией вакцины "Спутник V" Россия не дождалась третьей фазы испытаний, во время которой происходит вакцинация большого числа пациентов и осуществляется проверка".

"Исследователи также раскритиковали российских авторов исследования и научный журнал за то, что они не опубликовали полные исходные данные об испытании "Спутника V" на первой и второй фазах".

Буччи "не имеет понятия, могли ли результаты подвергнуться манипуляции", заявил он. Возможно, это была ошибка, возможно, есть объяснение сомнительных данных, но, возможно, это и мошенничество. "Мы просто не знаем. И это недопустимо для такого важного исследования в таком важном журнале", - передает его слова Handelsblatt.

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