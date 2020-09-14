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Свободные спортсмены Беларуси — футболистам: Никакой контракт не окупит потери чести

  • 14.09.2020, 14:21
Свободные спортсмены Беларуси — футболистам: Никакой контракт не окупит потери чести
Фото: ТАСС

На вас обращены взгляды белорусов, ваших фанатов.

Участники объединения «Свободные спортсмены Беларуси» обратились к футболистам, сообщает «Трибуна».

«Мужики, футболисты. Мы очень рады, что вы не молчите в это непростое время. Мы благодарим вас за ваши слова. Белорусы увидели и услышали, что в нашем футболе есть не только Василий Хомутовский. Вы также, как и мы все, видите, как агрессивно хватают людей на улицах. Как, не боясь никого и ничего, неизвестные бьют нас, обижают уже и детей. Мы солидарны с вами в том, что это зло.

Но ведь насилие не появилось само по себе. Это следствие. И если мы хотим остановить его, нам нужно бороться с причиной. А причина в том, что у белорусов украли их выбор и право на собственное мнение. И силой пытаются задавить любое мирное выражение недовольства этим воровством.

Думаем, что и Караев может сказать, что он «супраць гвалту». Даже на белорусском языке. Только что это изменит? Ничего.

Мы, Свободные спортсмены Беларуси, как и более полутысячи спортсменов нашей страны, считаем, что одним осуждением насилия проблему не решить. Уверены, что для вас, как и для многих спортсменов важно, флаг какой Беларуси защищать. Страны, где уважают права человека или страны страха и репрессий.

На вас обращены взгляды белорусов, ваших фанатов. Встаньте с ними плечом к плечу, как при штрафном. Боритесь с несправедливостью и честно высказывайте свою гражданскую позицию. Помните, никакой контракт не окупит потери чести и достоинства. Прочтите наше письмо и поступите по совести. Ничего не бойтесь, потому что за нами народ Беларуси. Только вместе, одной командой мы победим. Присоединяйтесь», – говорится в сообщении.

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