В Минске родители вызвали директора на «ковер» из-за выступление лукашистов в школе 16 14.09.2020, 14:33

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Родители требуют объяснений.

Родители учеников минской гимназии №4 вызвали директора учебного заведения "на ковер". Причина - выступление представителя лукашистов в прошлую пятницу, сообщает Telegram-канал "Баста!"

Детей в тот день согнали в актовый зал и начали рассказывать небылицы про протесты, очернять их участников и врать об итогах выборов в Беларуси.

"Естественно, законные представители детей не стали мириться с тем, что ребят используют в политических игрищах Саши-таракана, и уже сегодня потребовали отчета от директора", - пишет Telegram-канал.

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