Сильвио Берлускони выписался из больницы после COVID-19 14.09.2020, 14:44

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Сильвио Берлускони

Коронавирус также выявили у двух его детей итальянского политика и его подруги.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, лидер партии "Вперед, Италия", выписался из больницы в Милане, переболев коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ANSA. Он проведет несколько дней в самизоляции дома, пока не получит второй отрицательный тест.

Политик провел в больнице 12 дней. По его словам, тяжелее всего ему было первые три дня. Болезнь он назвал самым тяжелым испытанием за всю жизнь и призвал всех ответственно относиться к себе и своим близким.

О том, что Берлускони заразился коронавирусом, стало известно 2 сентября. В ночь на 4 сентября ему стало хуже и его положили в больницу Сан-Раффале, как тогда сообщалось, из предосторожности и для дополнительного обследования.

Берлускони 83 года.

Коронавирус также выявили у двух его детей и подруги. Они все отдыхали на его вилле на Сардинии.

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