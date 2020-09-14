Посол Беларуси в Нидерландах осудил жестокость карателей

Посол Беларуси в Нидерландах осудил жестокость карателей2
- 14.09.2020, 15:05
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Андрей Евдоченко поддержал диалог.
Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко осудил жестокость карателей и поддержал диалог между разными политическими силами в стране.
О своей позиции Евдоченко заявил в интервью местной телерадиокомпании. Также посол сказал, что поддержит народ Беларуси в случае если большинство не признает Лукашенко президентом.
«Господин Евдоченко! Большинство уже не признало власть узурпатора. Дальше тянуть резину смысла нет. Ждём ваших официальных заявлений», — комментирует его заявление блогер NEXTA.