Посол Беларуси в Нидерландах осудил жестокость карателей 2 14.09.2020, 15:05

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Андрей Евдоченко

Андрей Евдоченко поддержал диалог.

Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко осудил жестокость карателей и поддержал диалог между разными политическими силами в стране.

О своей позиции Евдоченко заявил в интервью местной телерадиокомпании. Также посол сказал, что поддержит народ Беларуси в случае если большинство не признает Лукашенко президентом.

«Господин Евдоченко! Большинство уже не признало власть узурпатора. Дальше тянуть резину смысла нет. Ждём ваших официальных заявлений», — комментирует его заявление блогер NEXTA.

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