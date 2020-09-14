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Гомельчане вышли к зданию БелГУТ на акцию солидарности

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  • 14.09.2020, 15:17
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Гомельчане вышли к зданию БелГУТ на акцию солидарности
Фото: «Радыё Свабода»

Студенты и неравнодушные люди поддержали одного из преподавателей университета.

14 сентября в гомельском Белорусском государственном университете транспорта прошла акция в поддержку арестованного преподавателя Евгения Маликова, передает «Радыё Свабода».

Преподавателя БелГУТ милиция задержала 11 сентября. Он был на акции в поддержку другого задержанного учителя, Вадима Бельского. Он работает в ГГТУ им. П. Сухого. Суд приговорил его к трем суткам ареста за одиночный пикет.

Студенты и не только вышли к зданию БелГУТ 14 сентября. К ним пришли милиция, потом - ректор Юрий Кулажанка. Он заявил пикетчикам «покинуть мою территорию». Они перешли на другую сторону дороги, но ректор пришел и туда.

Ректор сказал, что Евгений Маликов задержан за правонарушение и «это плохо». Ректор отказался ответить, уволит ли он учителя.

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