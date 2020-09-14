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Налоговая признала, что на сайте есть проблемы после атаки кибер-партизан

  • 14.09.2020, 15:36
  • 1,275
Налоговая признала, что на сайте есть проблемы после атаки кибер-партизан

Многие пользователи подтвердили проблемы со входом в личный кабинет.

Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Шкут признал, что у пользователей были отдельные проблемы с личными кабинетами, сообщает office life.

Напомним, что вчера вечером пресс-служба ведомства отрицала проблемы: «Официальный сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме».

Напомним, что 12 августа кибер-партизаны поставила власти ультиматум: если вы будете задерживать людей на мирных протестах 13 августа, мы взломаем сайт налоговой. Вчера в одном только Минске было задержано больше 500 человек, как сообщило МВД. И уже вечером некоторые пользователи действительно не смогли войти в свой личный кабинет, в основном проблемы возникали у юридических лиц, система выдавала разные ошибки: «Испорчено хранилище сертификатов», «Подпись не прошла проверку» и т.д.

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