Белорусские врачи подняли бело-красно-белый флаг на самую высокую гору Австрии 1 14.09.2020, 15:51

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«Мужество, креативность и стойкость нашего народа вызывают восхищение», - говорят они.

Трое белорусских врачей покорили Гросглоккнер — самую высокую гору Австрии. Ее высота — 3798 метров, пишет tut.by.

Друзей зовут Максим, Андрей и Евгений, они работают в Германии. Один из них, Евгений, — терапевтом в одной из немецких клиник. Во время отпусков он с друзьями занимается альпинизмом.

— Это хобби, но нерегулярное. Раз-два в году поднимаемся в горы с друзьями. В 2020-м планировали покорить Эльбрус, но авиасообщения нет, пришлось перенести восхождение на следующий год.

Этой осенью ребята покорили сразу несколько австрийских гор, в том числе и Гросглоккнер.

— Мы тренировались перед Эльбрусом. Поэтому сейчас никаких физических проблем не возникло. Ну и 3,8 тысяч метров — не такая уже и большая высота. Поднялись до уровня 2 тысяч метров, переночевали, чтобы немного привыкнуть к высоте. На следующий день вышли из лагеря в 5 утра, а уже к обеду вернулись обратно. Правда, шли с проводником из местных жителей. Без него дорога была бы слишком трудной — она проходит через сложные хребты.

С собой белорусы взяли бело-красно-белый флаг и сфотографировались с ним на вершине. Говорят, они сделали это так, чтобы показать солидарность с белорусским народом.

— Мы долго живем в Германии, но не можем оставаться равнодушными к событиям в нашей стране. Мужество, креативность и стойкость нашего народа вызывают у нас восхищение.

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