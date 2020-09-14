Создана маска, которая сама может диагностировать заражение коронавирусом 1 14.09.2020, 16:43

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иллюстрационное Фото: healthinfo.ua

Специальные датчики отслеживают основные параметры здоровья человека.

Сингапурскими учеными разработана интегрированная система мониторинга, которая может самостоятельно отслеживать показатели здоровья пользователя, связанные с COVID-19, пишет сайт healthinfo.ua.

Чувствительные датчики, находясь в постоянном соприкосновении с кожей человека, регистрируют температуру, насыщение крови кислородом, артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Все эти показатели являются основными при первичном определении коронавируса.

Один из создателей маски профессор Ло Сянь Цзюнь пояснил, что вдохновением послужил обычный выключатель.

«Мы видели, что, когда пациенты с COVID-19 находились в изоляторах, работники на передовой должны были входить и снимать показания температуры и насыщения крови кислородом каждые 30 минут или около того, чтобы контролировать их жизненные показатели», — цитирует профессора Ло издание Straits Times.

«Мы задавались вопросом, есть ли способ помочь нашим передовым работникам и снизить риск, с которым они сталкиваются», — продолжил он.

Именно для того, чтобы медперсонал мог удаленно контролировать жизненно важные показатели пациентов, зараженных коронавирусом, и были созданы эти “умные маски”. Датчики, улавливающие состояние человека, интегрированы в искусственный субстрат, похожий на кожу, а Bluetooth позволяет передавать данные в реальном времени на смартфон.

«Устройство можно вшить в область щек обычной многоразовой или одноразовой маски для лица», — добавил профессор Ло.

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