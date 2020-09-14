Члены стачкома «Беларуськалия» осуждены на 15 суток ареста 6 14.09.2020, 16:55

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Стачком объявил о продолжении забастовки.

Член стачкома ОАО «Беларуськалий» Роман Леончик и бывший председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов осуждены судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пишет naviny.by.

Такое решение принято 14 сентября на выездном заседании суда в здании местного РОВД, сообщает телеграм-канал стачкома.

В стачкоме отмечают «беспрецедентное давление» на участников стачки. Так, с конца августа суды выносили штрафы и решения об административных арестах по статье 23.34 КоАП в отношении членов стачкома Анатолия Бокуна, Владимира Шило, Дениса Тарасевича, Николая Леончика, Николая Зимина, Сергея Козелько, Петра Печкурова.

Напомним, стачком «Беларуськалия» объявил о продолжении бессрочной забастовки.

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