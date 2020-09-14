Польша предложит партнерам по ЕС «план Маршалла для Беларуси» 16 14.09.2020, 17:01

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Он будет реализован в случае проведения новых выборов.

Польша предложит партнерам по Евросоюзу «план Маршалла для Беларуси». Об инициативе главы польского правительства Матеуша Моравецкого сообщил глава его канцелярии Михал Дворчик, передает «Польское радио».

«В ходе ближайшей встрече европейских лидеров Матеуш Моравецкий от имени Вышеградской группы представит так называемый план Маршалла для Беларуси. Это проект целого ряда в основном экономических мер, которые можно было бы предложить Беларуси в случае проведения законных выборов. Это предложение помощи и своего рода дорожная карта для Беларуси, связанные с созданием фондом стабилизации этой страны», - отметил Михал Дворчик.

Представители «Гражданской коалиции» выступили с предложениями упрощения пересечения границы для белорусских граждан и их легализации и ассимиляции в Польше.

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