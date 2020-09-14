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«Пусть участники фальсификации уволятся»

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  • 14.09.2020, 17:21
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«Пусть участники фальсификации уволятся»
После выборов забор гимназии № 56 украсили грамотами детей и плакатами.
фото: rebenok.by

Родители написали открытое письмо в минскую гимназию.

Родители учеников минской гимназии № 56 написали открытое обращение к администрации и учителям школы, в котором выступают резко против идеологической работы с детьми, осуждают фальсификацию выборов и отказываются от уплаты взносов в попечительский совет. Под обращением уже подписались более 100 человек, пишет rebenok.by.

«Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом», — с такой цитаты известного педагога Антона Макаренко родители начинают свое обращение к учителям гимназии.

Родители считают недопустимым обсуждение политических и идеологических вопросов в школе, выступают против посещения детьми такого рода мероприятий. Авторы письма не понимают, зачем запрещать родителям вход в учебное заведение, отбирать у учеников телефоны и другие личные вещи, если они не мешают учебному процессу. Гимназия существует за счет налогов, которые платят родители учеников, поэтому они имеют право участвовать в жизни школы.

Родители выражают слова поддержки учителям, которые испытывают давление из-за своей гражданской позиции. А действия тех, кто причастен к нарушениям на избирательных участках, авторы письма резко осуждают.

- Мы выражаем свое недоверие тем членам администрации и учителям гимназии №56, которые на выборах президента в 2020 году состояли в участковой избирательной комиссии, были наблюдателями, координировали и участвовали в работе 45-го и 46-го избирательных участков и были причастны к многочисленным зафиксированным нарушениям, включая жесткое задержание независимого наблюдателя из числа выпускников нашей гимназии. Эти действия позорят гимназию и являются примером, который никто бы из нас не хотел демонстрировать своему ребенку. Последствия таких действий губительно влияют на жизнь многих людей.

Родители требуют от нечестных педагогов признаться в фальсификациях на выборах или уволиться. До тех пор пока эти требования не будут выполнены, взносов в попечительский совет не будет. Также родители отказываются от сбора макулатуры, участия в школьных субботниках и других внеучебных мероприятиях.

Мама одного из учеников гимназии Наталья (имя изменено по просьбе героини) рассказала о том, что обращение подготовили еще в конце августа, но его сложно было передавать из класса в класс, так как не все родители знают друг друга.

— Мы хотим организовать общешкольное собрание, чтобы у нас был полноценный родительский чат, в котором мы могли бы решать все вопросы. Говорят, что директор уже знает про обращение родителей, но как она отреагировала, могу только предположить.

Сама же Наталья уверена в том, что действия администрации гимназии подтверждают факт фальсификации выборов.

— На досрочном голосовании на наблюдателя, бывшего ученика гимназии, вызвали милицию. Сказали, что он был выпивший, дебоширил и мешал работать. А вечером в день выборов я была возле гимназии (это наш избирательный участок). Протокол сначала вывесили, но милиция не давала людям подойти. Потом этот протокол убрали, а минут через 30-40 вывесили новый, тогда уже нас пропустили посмотреть результаты. Людей собралось очень много, и все были недовольны результатами, но появился микроавтобус с ОМОНом, и я поспешила оттуда уйти. Чем все закончилось, не знаю.

Журналисты связались с Павлом Кондеевым, независимым наблюдателем на участке 46, расположенном на территории гимназии № 56, и он подтвердил информацию о своем задержании.

— Я три дня подряд пытался добиться законного нахождения в здании гимназии с соблюдением пропускного режима на вахте, но меня из здания выдворяли. Но я заметил, что за два первых дня протокольная явка по участкам превысила реальную, а на третий день председатель избирательной комиссии вызвал на меня ОМОН. Показания у честных учителей силовики брать отказались. Из РУВД меня отправили на Окрестина, потом был суд и отбывание наказания в Жодино.

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