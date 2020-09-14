ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть 2 14.09.2020, 17:55

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Ожидания по спросу ухудшены в связи со слабыми экономическими данными из стран Азии.

ОПЕК ухудшилапрогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 г. на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации, пишет finanz.ru.

Ожидания по спросу ухудшены в связи со слабыми экономическими данными из стран Азии, особенно Индии. В ОПЕК допускают, что восстановления спроса может затянуться и после первой половины 2021 г. Кроме того, медленно возобновляется потребление топлива в транспортной отрасли развитых стран. Не сняты до сих пор и риски новых вспышек COVID-19.

«Согласно прогнозам, в 2021 г. мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,4 млн баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущей оценкой. В среднем показатель (по спросу - прим. ТАСС) составит 96,9 млн баррелей в сутки», - сообщила ОПЕК. Это примерно на 3 млн баррелей в сутки ниже докризисного уровня.

Одновременно ОПЕК повысила прогноз по росту предложения нефти из стран «не ОПЕК» на 360 тыс. баррелей в сутки из-за возобновления бурения в США, Канаде и Южной Америке. Теперь, как ожидается падение предложения в этих странах в 2020 г. составит только 2,7 млн б/с.

«Прогноз добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 г. пересмотрен в сторону повышения на 360 тыс. баррелей в сутки в связи с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи в США в июне. Показатель [по США] увеличился на 1 млн баррелей в сутки в месячном выражении и теперь ниже показателя годом ранее на 2,7 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи уже началось в США, Канаде и Латинской Америке в III квартале», - отмечается в докладе.

Всего в 2020 г. добыча нефти в США упадет на 1 млн б/с, в России - на 1,1 млн б/с, отмечается в отчете.

Прогноз добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2021 г. улучшен на 371 тыс. баррелей в сутки. Теперь ожидается рост показателя на 1 млн баррелей в сутки. Основными драйверами роста станут США, Канада, Бразилия и Норвегия.

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