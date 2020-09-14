Шуневич покинул пост главы Наблюдательного совета минского «Динамо» 7 14.09.2020, 18:09

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Игорь Шуневич

Фото: belgazeta.by

Этот пост экс-глава МВД занимал с 2014 года.

Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 15 мая 2014 года, по решению председателя центрального совета одноименного физкультурно-спортивного общества Игоря Оберемко.

Также его решением в состав Наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, а заочное голосование по избранию нового председателя этого совета назначено на 15 сентября 2020 года, сообщает клубная пресс-служба.

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