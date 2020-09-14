Медики Минского научно-практического центра хирургии вышли на акцию солидарности 2 14.09.2020, 18:13

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фото: tut.by

В руках они держат халаты, на халатах написаны имена врачей, которых задержали вчера на марше.

Медики Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии вышли на акцию солидарности, передает tut.by.

В руках они держат халаты, на халатах написаны имена врачей, которых задержали вчера на марше: Владислав Загорей, Станислав Соловей, Александр Морозов, Ольга Садовская, Антон Блатун.

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

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