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Медики Минского научно-практического центра хирургии вышли на акцию солидарности

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  • 14.09.2020, 18:13
  • 2,511
Медики Минского научно-практического центра хирургии вышли на акцию солидарности
фото: tut.by

В руках они держат халаты, на халатах написаны имена врачей, которых задержали вчера на марше.

Медики Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии вышли на акцию солидарности, передает tut.by.

В руках они держат халаты, на халатах написаны имена врачей, которых задержали вчера на марше: Владислав Загорей, Станислав Соловей, Александр Морозов, Ольга Садовская, Антон Блатун.

фото: tut.by
фото: tut.by
фото: tut.by
фото: tut.by
фото: tut.by
фото: tut.by
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