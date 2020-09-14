СМИ: Мэр Харькова Кернес находится в коме 14.09.2020, 18:33

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Геннадий Кернес

У Геннадия Кернеса крайне сложная форма коронавируса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен в больницу с двусторонним воспалением легких, у него крайне сложная форма коронавируса, сообщает zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Источники в ОПУ и Харьковской мэрии сообщили, что Кернес находится в коме, однако, эта кома искусственная или следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

В последний раз Кернеса видели на публике 23 августа — на день города.

Источники сообщили, что он заболел в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

Напомним, что информация о том, что у Кернеса коронавирус, появились еще в начале сентября. Тогда его пресс-служба опровергла, что у него подтвержден COVID-19.

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