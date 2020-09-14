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Светлана Тихановская: Именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать кредит России

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  • 14.09.2020, 18:41
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Светлана Тихановская: Именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать кредит России
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Утративший легитимность диктатор будет возвращать России кредит в $1,5 млрд.

Светлана Тихановская, за которую на выборах президента Беларуси проголосовало 80% избирателей заявила, что кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена предоставить режиму Лукашенко, должен будет возвращать лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ.

"Я надеюсь, что [президент РФ Владимир] Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

В понедельник Лукашенко впервые после 9 августа прилетел в Сочи, где встретился с российским лидером. На встрече Путин сообщил, что РФ готова предоставить ему государственный кредит в $1,5 млрд.

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