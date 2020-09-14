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Завтра в Беларуси будет до +28°

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  • 14.09.2020, 19:03
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Завтра в Беларуси будет до +28°

Будет преимущественно без осадков.

Во вторник, 15 сентября, в Беларуси будет до +28 градусов по юго-западу Беларуси, сообщила pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+15 градусов. Днем будет +19…+24 градуса, по юго-западу — +25…+28.

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