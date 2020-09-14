Путин снял резерв российских силовиков с границы с Беларусью 33 14.09.2020, 21:27

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Резерв направлен в места постоянной дислокации.

Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Беларусью, был снят и направлен в места постоянной дислокации, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитируют Пескова «РИА Новости».

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