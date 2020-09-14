закрыть
14 сентября 2020, понедельник, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин снял резерв российских силовиков с границы с Беларусью

33
  • 14.09.2020, 21:27
  • 14,396
Путин снял резерв российских силовиков с границы с Беларусью

Резерв направлен в места постоянной дислокации.

Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Беларусью, был снят и направлен в места постоянной дислокации, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитируют Пескова «РИА Новости».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос