Бывшие советские политзаключенные: Требуем немедленно прекратить поддержку режима Лукашенко 8 14.09.2020, 22:10

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Лев Тимофеев

фото: Lev Timofeev/facebook

Бывшие советские политзаключенные выступили с заявлением.

Приводим полный текст заявления бывших совесктих политзаключенных:

«Страшные новости приходят из Беларуси. Людей, задержанных во время мирных протестных шествий, подвергают чудовищным избиениям, пыткам, мужчин целенаправленно калечат, женщин и подростков насилуют. По последней информации, силовики открыли огонь по протестующим. Очевидно, что такого разгула безудержного, безнаказанного, слепого насилия в отношении мирных граждан Европа не знала со времен гитлеровского фашизма и сталинского террора.

Мы, бывшие политзаключенные советской поры, не понаслышке знающие, что такое репрессии в отношении любой оппозиционный мысли, любого, даже самого мирного противостояния тотальному злу, полностью поддерживаем борьбу белорусов против бесчеловечного режима. Но при этом мы хорошо понимаем, что Лукашенко и его подручные и дня не продержались бы у власти, если бы не постоянная прямая силовая, экономическая и пропагандистская поддержка России.

Поддержку, которую российские власти оказывают белорусскому правителю, совершенно обезумевшему от страха перед собственным народом и готовому, видимо, на все новые и новые преступления в попытках удержать власть в руках, мы считаем совершенно неприемлемой и недопустимой. Мы требуем от российского правительства, от президента России немедленно публично осудить террор, развязанный нынешней властью Беларуси, и прекратить любую помощь антинародному, преступному режиму Лукашенко.

Надо понимать, что там, на улицах Минска, Гродно и других белорусских городов, решается и судьба России. К нашему требованию мы призываем присоединиться всех, кому небезразлично будущее наших стран, а в конечном итоге будущее Европы и мира», - говорится в заявлении.

Лев Тимофеев

Александр Подрабинек

Леван Бердзинишвили

Алексей Смирнов

Владимир Бродский

Давид Бердзинишвили

Иосиф Зисельс

Никита Кривошеин

Павел Литвинов

Габриэль Суперфин

Александр Скобов

Вардан Арутюнян

Паруйр Айрикян

Мирослав Маринович

Виктор Файнберг

Николай Ивлюшкин

Павел Проценко

Кирилл Подрабинек

Василь Овсиенко

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14 сентября 2020 г.

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