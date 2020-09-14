Владимир Зеленский поддержал белорусский народ 7 14.09.2020, 22:23

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Фото: president.gov.ua

Президент Украины поддержал белорусов в борьбе за мир и демократию.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, которое было опубликовано в понедельник. 15 сентября Зеленский прибудет с визитом в Вену.

Зеленский рассказал, что на фоне протестных событий в Беларуси он поддерживает белорусский народ. "Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Беларусь может получить что-то вроде "майдана", - отметил Зеленский.

"Чего я еще не вижу, но я не специалист по Беларуси, так это символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди", - сказал Зеленский. "В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны", - подчеркнул президент Украины в ответ на вопрос, может ли Беларусь стать предметом очередного спора между Западом и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября. Он проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и первым председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

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