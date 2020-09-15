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Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию

  • 15.09.2020, 7:35
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Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию

Компания AstraZeneca приостановила тестирования препарата.

В США испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, были временно остановлена из-за возможной побочной реакции у одной из пациенток. Об этом сообщает Reuters (перевод - lenta.ru).

Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах. В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины возобновили.

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