Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию
- 15.09.2020, 7:35
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Компания AstraZeneca приостановила тестирования препарата.
В США испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, были временно остановлена из-за возможной побочной реакции у одной из пациенток. Об этом сообщает Reuters (перевод - lenta.ru).
Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах. В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины возобновили.