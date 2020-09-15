закрыть
15 сентября 2020, вторник, 10:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Баста!»: План действий на 15 сентября

7
  • 15.09.2020, 7:51
  • 8,239
«Баста!»: План действий на 15 сентября
Фото: AFP

Покажем, кто на самом деле здесь власть.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 15 сентября:

— Доброе утро, друзья! Сегодня мы готовимся к завтрашнему Дню солидарности.

Испуганные власти пытаются оттянуть неизбежное - свой уход. Именно поэтому они трусливо нападают на демонстрантов, задерживают лидеров рабочего движения, устраивают провокации на мирных шествиях. Они не понимают одну важную вещь: нас миллионы! И мы не будем молча смотреть на происходящее.

Первые дни протестов показали, что одним из самых эффективных рычагов давления на власть является забастовка. Как только встали основные заводы — людей перестали бить, а к рабочим на разговор вышли министры.

Мы видим, что власть боится рабочих. Мы знаем, что бастующим нужна поддержка. Поэтому ключевые направления нашего наступления сегодня - децентрализованный партизанский протест и подготовка к Дню солидарности 16 сентября.

Партизанский протест

Как показала практика, с акциями, о которых договариваются между собой жители отдельных кварталов или микрорайонов, Саша-таракан бороться не может. К тому моменту, когда приезжают бандиты в черном, люди просто переходят в другое место, заранее договорившись между собой. Он тратит огромные ресурсы на бессмысленные "покатушки" по городу, наши затраты - минимальны.

Продолжаем партизанский протест! Нас должно быть видно по всем городам каждый день. На акциях обмениваемся контактами, знакомимся с соседями, договариваемся о дальнейших мероприятиях.

Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

День солидарности 16 сентября

Завтра проводим массовую забастовку. Мы призываем всех поддержать протесты и не выходить на работу под любым предлогом.

Если вы собственник бизнеса — не работайте 16 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете поддержку протестному движению и бастующим рабочим.

Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Если вы студент — не идите в университет. Если школьник - пропустите занятия в школе, останьтесь дома.

Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами. За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.

Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.

Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия. Давайте поднажмем, чтобы доиться выполнения наших требований:

Освобождение политзаключенных

Отставка Лукашенко

Сегодня максимально распространяем информацию о Дне солидарности. Разговариваем с соседями, друзьями и родственниками. Напоминаем в чатах кварталов и микрорайонов.

Давайте покажем власти, кто здесь власть!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос