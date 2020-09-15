«Баста!»: План действий на 15 сентября 7 15.09.2020, 7:51

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Фото: AFP

Покажем, кто на самом деле здесь власть.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром, 15 сентября:

— Доброе утро, друзья! Сегодня мы готовимся к завтрашнему Дню солидарности.

Испуганные власти пытаются оттянуть неизбежное - свой уход. Именно поэтому они трусливо нападают на демонстрантов, задерживают лидеров рабочего движения, устраивают провокации на мирных шествиях. Они не понимают одну важную вещь: нас миллионы! И мы не будем молча смотреть на происходящее.

Первые дни протестов показали, что одним из самых эффективных рычагов давления на власть является забастовка. Как только встали основные заводы — людей перестали бить, а к рабочим на разговор вышли министры.

Мы видим, что власть боится рабочих. Мы знаем, что бастующим нужна поддержка. Поэтому ключевые направления нашего наступления сегодня - децентрализованный партизанский протест и подготовка к Дню солидарности 16 сентября.

Партизанский протест

Как показала практика, с акциями, о которых договариваются между собой жители отдельных кварталов или микрорайонов, Саша-таракан бороться не может. К тому моменту, когда приезжают бандиты в черном, люди просто переходят в другое место, заранее договорившись между собой. Он тратит огромные ресурсы на бессмысленные "покатушки" по городу, наши затраты - минимальны.

Продолжаем партизанский протест! Нас должно быть видно по всем городам каждый день. На акциях обмениваемся контактами, знакомимся с соседями, договариваемся о дальнейших мероприятиях.

Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

День солидарности 16 сентября

Завтра проводим массовую забастовку. Мы призываем всех поддержать протесты и не выходить на работу под любым предлогом.

Если вы собственник бизнеса — не работайте 16 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете поддержку протестному движению и бастующим рабочим.

Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Если вы студент — не идите в университет. Если школьник - пропустите занятия в школе, останьтесь дома.

Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами. За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.

Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.

Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия. Давайте поднажмем, чтобы доиться выполнения наших требований:

Освобождение политзаключенных

Отставка Лукашенко

Сегодня максимально распространяем информацию о Дне солидарности. Разговариваем с соседями, друзьями и родственниками. Напоминаем в чатах кварталов и микрорайонов.

Давайте покажем власти, кто здесь власть!

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