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Жители Жабинки - милиции: У вас сегодня очень шаткое положение

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  • 15.09.2020, 8:01
  • 15,086
Жители Жабинки - милиции: У вас сегодня очень шаткое положение

Во время ежедневной акции протеста в райцентре состоялся откровенный разговор.

К людям, которые каждый вечер собираются на городской площади в Жабинке, пришел начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Жабинковского РОВД Дмитрий Салей — с требованием снять БЧБ-флаг, который в это время висел на перилах ДК. Запись разговора милиции и народа опубликовал «Вечерний Брест».

Голоса из толпы:

— Если у нас украли выборы, что нам остается делать? Ждать, пока нам дадут разрешение на митинг, ждать месяц, два…

— Милиция вам не покажет эти протоколы, как вы не понимаете, — говорил Дмитрий Салей.

— А вы выступаете как карательный орган, в плане задержаний. Ребята, у вас сегодня очень шаткое положение, так что думайте, что вы делаете и для кого вы это делаете.

— Меня оштрафовали на 20 базовых — а за что? Я стоял со всеми людьми, с флагом. Ущерб кому-то нанес или ущерб чему-то?

— А кто ответит за то, что били вот здесь людей, на площади? Что в Минске, Гродно и других городах людей бьют?

— У каждого человека есть выбор, за определенной чертой есть выбор!

— Нет, нет выбора.

— На сегодняшний день вы не в лучшем положении относительно граждан, которые живут в этой стране, понимаете? Вы лично ничего плохого никому не делаете, но вы в системе, которая многими проклята на сегодняшний день.

— А если вам скажут завтра нас побить, дадут в руки оружие или дубинку? Что вы будете делать?

— Я не буду отвечать на такие вопросы.

— 9, 10 августа вы здесь стояли, ОМОН вызвали, это позор какой-то.

— Вы хотите, чтобы я ответственность взял?

— Почему вы тогда ходите сюда, если ни на один вопрос не можете ответить? Вы за свои действия не отвечаете, вы нас отсылаете в УВД. Простите, я вам задаю вопрос. Вы — гражданин Республики Беларусь. Вы получаете зарплату из наших налогов и должны нас защищать, отстаивать наши права. Вы отстаиваете ложь.

— Какую ложь?

— Элементарную. Протоколы, которые вы выдаете с датами неправильными, с отчествами. Это называется халатное отношение к работе, фальсификация документа, и вы не знаете об этом?

— Знаю.

— Теперь уже знаете. Знаете, что есть статьи определенные, под которые вы попадаете. И вы ходите под этими статьями. Думайте.

— Реально, человеку 20 базовых дали — за что?! А те, кто бил 9, 10 августа?

— А при чем здесь я, скажите?

— Сотрудники правоохранительных органов 9-го, 10-го, 11-го числа работали в масках. Если бы их можно было идентифицировать, мы предъявляли бы требования к тем, кто бил, но поскольку они все были в масках, под подозрение попадает любой из вас.

— Вы работаете в этой системе, вы ее представляете, вы сделали свой выбор. Вы видите, что все перешло черту, что это полный беспредел и беззаконие в отношении белорусов, которые войну прошли, от Чернобыля пострадали. И вы, оставаясь в этой системе, сделали свой выбор.

— Я в системе, я сделал свой выбор.

— Мы стояли 9 августа около райисполкома, просто ждали результатов. Я пошла с ребенком, я не знала, что так опасно.

— ОМОН пригнали в два часа ночи, щиты поставили напротив женщин и детей. Молодежь стояла — ни одного «бычка» никто не кинул. А наша милиция… Они стояли и смеялись около райисполкома. Замарались.

— Мы вывесили флаг. Покажите закон, который запрещает национальную символику. Вы представляете законодательную власть, и мы вас ждем, приглашаем приехать с законом.

— Так не будет, как вы захотите. Я приеду, когда захочу.

— Можете каждый день к нам приходить… Мы понимаем, человек, который получает физические увечья, становится более сговорчивым. А вы физически будете участвовать в наказании?

— Я не буду отвечать на такие вопросы.

— Вы не хотите отвечать за последствия вашего ответа.

— Если я перед кем-то виноват или кто-то виноват — они за это ответят, понимаете? И я в том числе.

— А вы понимаете, что в ответе не только за себя, а как частичка этой системы несете ответ. Я как учитель несу ответственность за педагогов, которые сидели, фальсифицировали и ржали при этом. А вы несете ответственность за все, что с нами сотворили. Вы подтверждаете, что выборы сфальсифицированы?

— Я не могу этого знать. Мы отвечаем за охрану общественного порядка.

— Вы знаете ответ на этот вопрос, поэтому вы здесь и стоите.

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