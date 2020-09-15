Найдено вещество, нейтрализующее коронавирус даже при малой дозировке

Найдено вещество, нейтрализующее коронавирус даже при малой дозировке5
- 15.09.2020, 8:55
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Открытие совершили в Питсбургском университете США.
Американские ученые обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке.
Об этом говорится в работе исследователей из Питсбургского университета, опубликованном в журнале Cell.
Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, использованное для создания препарата Ab8 против COVID-19. Он показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков.
Отмечается, что белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. Кроме того, его молекулы не связываются с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.