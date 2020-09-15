Спортивного журналиста Сергея Щурко осудили на 15 суток 1 15.09.2020, 10:01

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Сергей Щурко

Он находится в ЦИП на Окрестина.

По информации pressball.by, известный белорусский спортивный журналист и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко находится в ЦИП на Окрестина.

Первомайское РУВД подтвердило: суд над Щурко уже состоялся, Сергей получил 15 суток.

О пропаже журналиста в понедельник сообщила Ольга Хижинкова. Щурко перестал выходить на связь с 13.00. Со слов Хижинковой, Сергей успел написать, что к нему едут на беседу сотрудники милиции.

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