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Спортивного журналиста Сергея Щурко осудили на 15 суток

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  • 15.09.2020, 10:01
  • 2,306
Спортивного журналиста Сергея Щурко осудили на 15 суток
Сергей Щурко

Он находится в ЦИП на Окрестина.

По информации pressball.by, известный белорусский спортивный журналист и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко находится в ЦИП на Окрестина.

Первомайское РУВД подтвердило: суд над Щурко уже состоялся, Сергей получил 15 суток.

О пропаже журналиста в понедельник сообщила Ольга Хижинкова. Щурко перестал выходить на связь с 13.00. Со слов Хижинковой, Сергей успел написать, что к нему едут на беседу сотрудники милиции.

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