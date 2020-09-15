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В мире усилили карантин из-за роста больных COVID-19

  • 15.09.2020, 10:19
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В мире усилили карантин из-за роста больных COVID-19
Фото: Getty Images

Новые меры противоэпидемические приняли Австрия, Великобритания и Израиль.

Из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин.

Так, противоэпидемические ограничения ужесточили в Австрии, Великобритании и Израиле, передает ТСН.

За последние две недели количество зараженных коронавирусом в Австрии выросло в два с половиной раза. При этом больше всего больных зарегистрировали в Вене. Правительство установило обязательный масочный режим в магазинах.

В Великобритании власти запретили собираться группами более шести человек. Нарушителям карантина грозит штраф в 100 фунтов – 3 600 гривен. За повторное нарушение придется заплатить более трех тысяч фунтов.

Израиль с 18 сентября введет строгий карантин на две недели. Работать в стране будут только супермаркеты и аптеки. Кроме того, отходить от дома нельзя будет более чем на 500 метров.

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