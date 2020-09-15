Жодинка, которую ударил в лицо милиционер: Хочу, чтобы он понес справедливое наказание 8 15.09.2020, 10:28

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Наиля Гусакова

Женщина до сих пор в шоке от произошедшего.

Наиля Гусакова приехала на стоянку у торгового центра «Элегант» 13 сентября по своим делам. Услышала крики людей, подумала, что ее помощь может понадобиться. Подошла к милиционеру, начала снимать на телефон. Потом перевела камеру в сторону, и через несколько секунд получила сильный удар в лицо от другого сотрудника милиции, который стоял в стороне, пишет ex-press.by.

Этот инцидент получил широкий резонанс. Напомним, 13 сентября участники мирной акции «Марш героев» защищали водителя у ТЦ «Элегант» — тот поддержал участников митинга сигналом. Сотрудники ГАИ его отпустили, люди скандировали «Спасибо!», «Милиция с народом!». Один из милиционеров неожиданно ударил в лицо женщину. Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.

— Там были приятные люди, молодые милиционеры. Они даже говорили «спасибо» в ответ на «спасибо», которое кричали люди, — вспоминает Наиля, которая работает в Жодино репетитором английского и испанского языков.

— Конечно, такой реакции я не ожидала. Ничто не предвещало того, что сделал этот человек. Я упала и опомнилась, когда уже какая-то женщина меня обнимала и успокаивала, дала воды. Через несколько минут я поняла, что моего телефона нет, сказала об этом какому-то милиционеру. И мне телефон принесли из автобуса, у него был сломан чехол.

Наиля сразу позвонила мужу, чтобы он ее забрал. Через час уже дома почувствовала, что рука и нога онемели, из носа шла кровь. Ее отвезли в больницу. Пока заполняли документы, проходил осмотр, врач позвонил в ГОВД.

— Потом мне уже позвонили оттуда и попросили приехать. Я дождалась адвоката, и мы поехали. У меня приняли заявление в отделе Следственного комитета. И взяли объяснение в ГОВД.

Женщине тяжело вспоминать о случившемся:

— Я до сих пор в шоке, переживаю, спала плохо, рука и нога болят. Я очень хочу справедливости, чтобы этот человек понес наказание. Хотелось бы справедливости и по отношению ко мне.

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