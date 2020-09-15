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«Тут все свои»: как протестные чаты объединили минчан

  • 15.09.2020, 11:11
  • 1,904
«Тут все свои»: как протестные чаты объединили минчан
Фото: tut.by

Новое слово в белорусской революции.

Недавно энтузиасты создали карту дворовых сообществ dze.chat. Дворовые чаты в основном — это небольшие каналы на 100−300 человек, но есть и крупные чаты районов, в которых состоят по несколько тысяч человек. Журналисты tut.by посмотрели, как минчане объединяются через сообщества в телеграме, чтобы проводить время вместе во дворах, а также ходят друг к другу в гости районами.

Большинство чатов не отличаются друг от друга: там жители обсуждают политику, спорят, делятся последними новостями, постами городских телеграм-каналов. Но сейчас минчане здесь активнее самоорганизуются, так что теперь это не только площадки для обсуждения актуальных тем, но еще и возможность объединяться реально.

— Горизонтальные связи стали локализовываться. Люди, которые раньше едва ли знали своих соседей, теперь вечерами собираются, поют песни под гитару, выносят термосы с кофе, печеньками и всем остальным. А к ним потом иногда наведывается ОМОН <…>. То есть это уже угрозой представляется, — рассказывает об этом феномене аналитик Сергей Чалый.

«Новое озеро» с «площадью Перемен» на Червякова

На улице Червякова люди своими силами уже создали «площадь Перемен», несколько раз воссоздавали мурал с диджеями, которые включили песню Цоя в Киевском сквере, они повязывают бело-красно-белые ленточки на забор и собираются по вечерам.

Недавно у чата появился канал с афишей мероприятий. На площади Перемен уже выступали актеры Купаловского театра, Змитер Войтюшкевич и Владимир Пугач из J: Морс, а также здесь устраивали танцы и спортивные мероприятия.

Чат создали после выборов, сейчас в нем почти 900 участников. Люди обсуждают последние новости, следят, когда неизвестные в балаклавах закрашивают мурал и снимают флаг.

Чат Грушевки

«Грушвилль чат» создали для жителей Грушевки. Здесь более двух тысяч участников, они также обсуждают политику, задержания местных, последние городские новости, уточняют, хочет ли кто-нибудь забрать бездомного котенка, сообщают, что нужно сделать в доме, чтобы товариществу собственников не выписали штраф за нарушение пожарной безопасности.

Когда была проблема с печатью газеты «Комсомольская правда», активные участники чата скидывались на покупку газет и распространяли их по району. Акцию местные назвали так: «Каждой бабушке — по газетке».

— Вчера общими силами собрали 1370 рублей! Приобрели 900 штук «Комсомолки», 800 штук «Народнай Волі». Волонтеры уже распространили 400 газет по Грушевке. В выходные дни они уедут искать своего читателя в Минский район, — сообщил администратор группы.

В выходные жители Грушевки также собираются на дворовые праздники, поют под гитару, пьют чай и угощаются тортом. Например, соседи отмечали 11 сентября день рождения Светланы Тихановской.

У грушевских есть еще несколько чатов, но там люди общаются на более узкие темы. Например, активные местные жители создали чат #скверубыть, когда боролись за сохранение Грушевского сквера, а жители улицы Папанина создали чат исключительно для собачников.

Чат «Осмоловка, Сторожевка, Оперный театр, Шпиль»

Еще один чат с активными участниками появился в Осмоловке. Местные жители нам рассказывали, что эта группа для обсуждения проблем существовала давно, но активности там не было. А после того как люди нашли телеграм-канал на карте, чат стал расти. В это же время местные готовились к празднованию Дня города. Большинство опрошенных нами людей на празднике говорили, что прочитали о вечернем празднике в чате.

Сейчас здесь больше 500 участников. При подписке бот требует представиться: «Просим сразу обозначить вашу улицу и номер дома, тут все свои».

Тут местные тоже обсуждают политику, но не так активно, выкладывают примеры неудачной парковки (на двух местах вместо одного) с просьбой «не дискриминировать остальных жильцов», а еще обсуждают, как организовать очередную встречу или чаепитие.

Чат Новой Боровой

Жителей Новой Боровой не меньше других интересует политика и актуальные события в микрорайоне. Этот район знаменит инфраструктурой дворов, которые как раз и были спроектированы для того, чтобы там не было машин, а люди проводили время возле дома.

Местные и раньше выходили сюда на концерты, а в последнее время жители Новой Боровой стали принимать гостей из Боровлян. Люди приезжают колоннами, устраивают чаепития, знакомятся, отдыхают. Ходят друг к другу в гости целыми районами.

Новая Боровая, Уручье и Боровляны также вместе участвуют в марше и договариваются, кто кого сможет развезти по домам.

Каменная Горка и Уручье

«Каменная Горка» объединяет людей из крупного микрорайона в Минске, в чате — около четырех тысяч человек, больше половины добавились после выборов на волне политических событий.

В чате раньше даже участвовал глава Фрунзенского района Сергей Шкруднев.

Сейчас местные с «Каменки» обсуждают насущное: политику, задержания, обстановку в микрорайоне, иногда договариваются, как и где будут собираться для маршей и какой общепит в районе стоит поддержать, если заведения переживают кризис после коронавируса или делают БЧБ-шаверму.

Похожим образом, как и сообщество из Каменной Горки, работают и другие чаты, объединенные по районам столицы.

Напоследок — история еще одного столичного спальника. В сообществе Uručča хоть и не так много подписчиков — чуть более 900, — но местные все равно там активны. Как и в других районах, люди вешают бело-красно-белые ленточки на заборы, а также собираются на общий праздник ко Дню города — возле местного символа — бетонной скульптуры сказочного Змея Горыныча. Фигура давно была в неопрятном состоянии, но недавно кто-то покрасил Змея в красно-белые цвета.

После обсуждения новостей, последних мемов в 22.00 во многих чатах спальников местные с улицы и окон квартир светят фонариками. Это перекличка своих, «чтобы мы видели, как нас много», объясняют в чатах.

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