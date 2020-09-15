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«Наши мысли объединяются в едином порыве к свободе»

  • 15.09.2020, 11:15
  • 1,217
«Наши мысли объединяются в едином порыве к свободе»
Фото: ТАСС

Мы разрушим несправедливость.

Сила площади не только в том, что мы объединяемся физически, но и в том, что наши мысли объединяются в едином порыве к свободе.

«Наша сила - в молчаливом единении, -делится своими мыслями читатель телеграм-канала «Баста!». - Мы разрушим несправедливость - только объединив наши мысли. Сила площади не только в том, что мы объединяемся физически, но и в том, что наши мысли объединяются в едином порыве к свободе.

Можно просто выходить к концу обеденного перерыва к проходной или к входу в любом госучреждении или предприятии. Идя на обеде из магазина, случайно, пять минут поговорить с подругой у входа. Даже на замечания руководителя можно сказать, что я шла с обеда на работу.

За пару дней этот поток людей желающих почтить минутой молчания уходящую мертвую власть превратится в реку единомышленников, обладающих огромной силой в едином устремлении мысли.

В течении небольшого периода времени вы увидите единую волю своего коллектива. И, когда на улицах поток сольётся в океан, - вот это и будет победа и воля всего белорусского народа, сконцентрированная и объединенная в единой мысли - Жыве Беларусь!»

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