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БелАЭС — банкрот?

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  • 15.09.2020, 11:19
  • 5,975
БелАЭС — банкрот?
Фото: ТАСС

Появился документ о реальном положении дел на атомной станции в Островце.

Подписчики телеграм-канала «Экономика» прислали фото документов по БелАЭС.

По Состоянием на 1 июля 2020 года РУП «Белорусская атомная станция» является неплатежеспособной организацией (de facto банкрот). Выход из тяжелого финансового положения прогнозируется только на 2024 год.

Теперь ясно, почему строители БелАЭС несут такие потери от реализации проекта. На ту же дату они достигли 1,3 млрд рублей.

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