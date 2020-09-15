«Лукашенко записывал за Путиным каждое слово» 8 15.09.2020, 11:26

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Как российские журналисты троллили Сашу-таракана в Сочи.

Российские журналисты троллили Лукашенко, который встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Обыгрывали и 83%, и темы протестов, коронавируса.

А «Кремлевский пул РИА» разместил в Twitter видео со следующим текстом: «Лукашенко записывал за Путиным каждое слово».

Были и другие ироничные твиты.

Лукашенко записывал за Путиным каждое слово pic.twitter.com/1A6ZAqN5l4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 14, 2020 "Я вас подробно проинформирую..."

Тот кадр, когда в подписи не нужно уточнять, кто кого pic.twitter.com/Zp0JGVMHC4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 14, 2020

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