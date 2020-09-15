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В Минске ГАИ въехала в «колючку», а та порвалась и окутала женщину

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  • 15.09.2020, 12:03
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В Минске ГАИ въехала в «колючку», а та порвалась и окутала женщину

Стали известны подробности инцидента.

«Мама до сих пор в шоке от произошедшего, но милиция перед ней не извинилась, они ей даже не звонили», — сообщил tut.by сын женщины, которую вчера на улице Тимирязева замотало в колючую проволоку после того, как ее на полном ходу порвали мотоциклы ГАИ. Однако после публикации материала стало известно, что руководство «Стрелы» извинилось перед женщиной.

Очевидец: «Байки неслись не меньше 100 км/ч»

13 сентября силовики перекрывали улицы возле ТЦ «Замок»: для пешеходов и транспорта были загорожены проспект Победителей и улица Тимирязева.

Минчанин Дмитрий возвращался из поездки в свою квартиру на проспект Победителей. Из-за того, что на Тимирязева было перекрыто движение транспорта, парень вынужден был идти отрезок пути пешком. Возле Т-образного перекрестка, рядом с улицей Саперов пешеход уперся в заграждение: поперек проезжей части и тротуара стояли бойцы, была растянута колючая проволока.

Парень отметил, что таких, как он, было около тридцати человек, пройти людям было невозможно. Дмитрий сообщил, что в основном это были жители домов с ближайших улиц, как молодежь, так и пожилые. Силовики никого не пускали, не помогал даже паспорт с пропиской, людям сказали ждать вечера, пока все разойдутся. При этом обойти перекрытый участок было нереально.

— Тут на скорости около 100 км/ч несутся два мотоцикла. Я сначала думал, что они какие-то дерзкие — едут на такой скорости. Это были гаишные байки BMW. На скорости они просто разорвали заграждение из колючей проволоки. Эта проволока была темного цвета и сливалась с асфальтом. Наверное из-за большой скорости мотоциклисты просто не успели среагировать, — рассказал Дмитрий.

По словам очевидца, мотоциклисты протаранили колючку, порвали ее, но байки не упали. Проволока лопнула и «отстрельнула» в людей, которые стояли рядом.

— Очень пострадала одна женщина. Очевидно, она возвращалась из магазина: из пакета, который разорвался, выпали и разбились яйца, кукуруза. Саму женщину буквально накрыло проволокой. Она начала истекать кровью, и было видно, что находится в шоке. Она даже не могла говорить — на пару секунд выключилась.

Рядом оказалась машина скорой помощи, медики которой оказали первую помощь пострадавшей. После ее увезли в больницу.

— Мотоциклы ГАИ остановились, к ним подъехал патрульный автомобиль ГАИ. Один из мотоциклистов подъехал к командиру бойцов, чтобы узнать, как там заграждение! Люди начали кричать, чтобы он хотя бы прощения попросил у пострадавшей женщины, но он просто развернулся и уехал.

По словам очевидца, автомобиль ГАИ также уехал с места происшествия. Сотрудники милиции не стали опрашивать свидетелей, не переписали их данные. Помогали освободить пострадавшую от проволоки силовики в черном обмундировании.

Сын пострадавшей: «Мама испугана, серьезных травм нет»

Журналисты связались с пострадавшей 62-летней минчанкой. Однако женщина сейчас находится в тяжелом моральном состоянии и от общения с журналистами отказалась. О произошедшем с ее слов рассказал сын.

— Мама живет недалеко от улицы ТЦ "Замок". Вчера она ездила за покупками. Из-за перекрытия дорог в городе она добиралась домой кругами. С вокзала подъехала на 69 автобусе поближе к Тимирязева, а оттуда пошла пешком, — рассказал мужчина.

Когда женщина уперлась в ограждение из колючей проволоки, то подошла к милиции узнать, как ей добраться домой. В этот момент мотоциклы и въехали в «колючку».

— Проволока покатилась в сторону пешеходов, туда, где стояла мама. Молодежь отскочила, а мама не успела — ее обмотало проволокой, она упала.

Медики скорой на месте оказали помощь пострадавшей. По словам мужчины, милиционеры настояли на госпитализации, так как женщина была в шоке.

— Завезли в 6-ю больницу, наложили на ноги два шва, сделали снимки — серьезных травм нет. На теле еще много царапин. Сейчас мама дома.

По сообщению сына женщины, в больнице она отказалась вызывать милицию и сама заявление не подавала. Правоохранители также не связывались с ней.

Силовики: «Предупреждали, что проезжая часть перекрыта»

Во внутренних войсках МВД Беларуси подтвердили, что инцидент на улице Тимирязева был. Произошел он около 17.00.

— На улице Тимирязева было временно ограничено движение для транспорта и пешеходов. Для этого были применены инженерные заграждения «Егоза» (та самая колючая проволока, скрученная спиралью), — сообщил Владимир Пархомцев, начальник пресс-службы внутренних войск. — Люди подходили к военнослужащим и спрашивали, как им пройти. Им давали пояснения.

По словам военнослужащих ВВ, некоторые пешеходы находились на тротуаре, кто-то на зеленой зоне, проезжей части. Ко времени, когда произошел инцидент, проход для пешеходов был организован возле железнодорожных путей на Тимирязева — людей направляли в ту сторону.

— Два мотоцикла ГАИ появились со стороны улицы Саперов, они ехали в сторону заграждения. Военнослужащие пытались сигналами и голосом предупредить их, что проезжая часть перекрыта. Возможно они не поняли сигналов, а может не успели среагировать, поэтому произошел наезд на «Егозу». Проволока зацепилась за мотоциклы и растянулась клином вперед, в этот момент, вероятно, она сбила женщину, которая находилась на проезжей части.

По словам Порхомцева, когда мотоциклы проехали, проволока отцепилась от байков и получилось так, что она оказалась сверху на лежащей женщине. Бойцы вместе с гражданскими людьми освободили ее из-под «колючки». Медики, которые оказались рядом, оказали первую помощь.

— Об инциденте сразу было доложено по радиостанции руководству. Обсуждается вопрос, что в дальнейшем при использовании «Егозы» будут применяться меры по ее визуальному обозначению — чтобы заграждение было лучше видно.

В ГУ ГАИ МВД Беларуси рассказали, что когда их сотрудники подъезжали к месту, где было ограничено движение, то увидели заграждение, но уже не имели возможности остановиться. В результате наехали на проволоку, которая порвалась. Сотрудники ГАИ остановились, чтобы снять с колес намотавшуюся проволоку. Для этого один из мотоциклистов подъехал к сотрудникам внутренних войск за инструментом. После этого мотопатруль продолжил движение.

— На тот момент мотоциклисты не знали, что когда зацепили проволоку, она сбила женщину. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — отметил Станислав Соловей, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси.

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