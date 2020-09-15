Рабочие «Химволокно» в Гродно продолжают забастовку 1 15.09.2020, 13:01

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Фото: «Радыё Свабода»

На Марше Героев они были во главе протестной колонны горожан.

Представитель забастовочного предприятия «Химволокно», помощник мастера Валентин Тереневич рассказал, что работники продолжают протестовать, сообщает «Радыё Свабода».

Работники «Химволокно» и «Гродно Азот» (первое предприятие входит в состав второго) вышли во главе протестной колонны в Гродно 13 сентября. Некоторые были в рабочих робах, хотя руководство запретило выносить форму за территорию завода. Всего на «Гродно Азот» работает более 13 тысяч человек, в том числе на «Химволокне» — около 2800.

Фото: «Радыё Свабода»

«Забастовка на «Химволокно» не закончилась. На базе стачкомов создаются независимые профсоюзы. Люди выходят из основного профсоюза и вступают в независимые. Мы стараемся сделать это законно, чтобы реально считалось, что мы существуем. Чтобы руководство завода считалось с нами.

Сейчас около 50 человек вышло из основного профсоюза. Чтобы выйти, нужно куда-то вступить. Люди хотят, чтобы их права отстаивали перед руководством. Независимый профсоюз нужен именно для этого. Если на кого-то из нас будут давить и увольнять, чтобы могли подняться люди, которые есть в Независимом профсоюзе, и могли отстаивать наши интересы.

Сейчас Независимого профсоюза нет. Он формируется, мы консультируемся с юристами, собираем документацию, чтобы это было на законных основаниях. Руководство завода никогда в жизни этого не подтвердит. Сейчас руководство нашего предприятия повсюду кричит, что у нас нет забастовочного движения— но оно есть. И даже представитель за рубежом есть: Юрий Равовой работает, собирает документацию.

Фото: «Радыё Свабода»

Пока мы работаем отдельно от «Азота», так как трудно содержать два хозяйства. Там работает 7 тысяч человек. Многие друг друга не знают в лицо.

Мы выполняем свою работу строго по инструкциям, проводим что-то вроде итальянской забастовки. До января мы полностью станем и без официальной забастовки. У нас пустые склады сейчас.

Чтобы бастовать, нужно полностью остановить завод, начиная с уборщиц. Остановка завода - непростая вещь, особенно таких заводов, как «Азот» и «Химволокно». Это может принести не только экономические последствия, но и экологическую катастрофу.

Мы играем на том, что нет специалистов, что никто на завод идти не хочет. Остались те, кто есть. Людей, которых ловят за нарушения, все равно оставляют работать на предприятии, так как работать действительно некому.

Пока давления на работников нет. За то, что повесили бело-красно-белый флаг на самую высокую точку завода, никто никого не наказал.

Никто никого не бросил, движение есть. Неправда, что никто не сопротивляется. На марше протеста 13 сентября было достаточно много людей с «Химволокна» и с «Азота».

Самое главное-ставить перед собой задачи, которые можно решить, по силам. Люди сплотились, взаимопомощь пошла.

Чтобы сделать деятельность более безопасной, все движение разбито на звенья. Звенья общаются между собой. Все, как у партизан. Большая часть нашей работы будет направлена на решение трудовых вопросов, трудовых споров с руководством. Мы постоянно их будем дергать, держать в тонусе, в подвешенном состоянии. Это то, что мы можем сделать», - рассказал Валентин Тереневич «Радыё Свабода».

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