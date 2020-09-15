Алексей Навальный написал первый пост в Instagram после отравления

Алексей Навальный написал первый пост в Instagram после отравления1
- 15.09.2020, 13:12
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Российский оппозиционер опубликовал фото в окружении детей и жены.
Отравленный «Новичком» российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся на лечении в Германии, опубликовал пост в Instagram.
«Привет, это Навальный. Скучаю по вам.
Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось.
Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — подписал фото в окружении детей и жены Алексей.
Напомним, Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию.
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Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую