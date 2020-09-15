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Алексей Навальный написал первый пост в Instagram после отравления

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  • 15.09.2020, 13:12
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Алексей Навальный написал первый пост в Instagram после отравления
Алексей Навальный

Российский оппозиционер опубликовал фото в окружении детей и жены. 

Отравленный «Новичком» российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся на лечении в Германии, опубликовал пост в Instagram.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам.

Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось.

Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — подписал фото в окружении детей и жены Алексей.

Напомним, Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию.

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