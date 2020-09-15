Верховная Рада Украины поддержала введение санкций против режима Лукашенко 9 15.09.2020, 13:10

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Украинские депутаты требуют освобождения всех без исключения задержанных.

Верховная Рада Украины на заседании 15 сентября приняла заявление по событиям в Беларуси, в котором признала, что президентские выборы в соседней стране не были ни свободными, ни честными, и выразила политическую поддержку внедрению санкций против ответственных против ответственных за фальсификации и применение насилия против протестующих.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было одобрено голосами 228 народных депутатов.

Украинские нардепы подтвердили, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия соревнований между кандидатами, их равного доступа к СМИ, несоответствия процедуры выборов стандартам ОБСЕ и Совета Европы, а также неприсутствия на них наблюдателей от авторитетных международных организаций.

Рада констатировала, что официально обнародованные результаты выборов не могут отражать реальное волеизъявление белорусских граждан. Поэтому депутаты выразили поддержку необходимости введения персональных санкций в отношении Беларуси.

"Верховная Рада присоединяется к оценкам Европейского парламента о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживает введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих", - говорится в одобренном нардепами заявлении.

Украинские депутаты требуют освобождения всех без исключения задержанных и надеются, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе и преследования оппонентов.

Отдельно нардепы решительно осудили и назвали неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан. Они пообещали всеми законными средствами защищать их права и интересы.

Депутаты также обратились к Кабинету министров с просьбой разработать механизмы предоставления защиты пострадавшим от противозаконных действий правоохранительных органов во время мирных демонстраций в белорусских городах, а также после незаконных задержаний белорусскими правоохранителями.

Верховная Рада подчеркнула, что считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку такой шаг станет прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Рада также призвала белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса.

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